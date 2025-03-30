Mardin'de refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Koçhisar Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.
Kazada, araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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