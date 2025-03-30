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        Mardin'de refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:04
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        Mardin'de refüjdeki direğe çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki direğe çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Koçhisar Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü kavşağında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAK 628 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

        Kazada, araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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