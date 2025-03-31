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        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:14
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada Rüstem K. (38), Abdülkadir Y. (38), Sinan Ç. (30) ve Diyar Y. (29) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Rüstem K. hastanede müdahaleye kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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