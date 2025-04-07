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        Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi kent Mardin, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:19
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        Tarihi kent Mardin bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Tarihi kent Mardin, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

        Ramazan Bayramı tatilinde kentte 20 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Tarihi kenti 200 bini aşkın kişi ziyaret etti.

        Camileri, medreseleri, manastırları, kiliseleriyle turizm açısından büyük potansiyele sahip Mardin'in tarihi yapılarını ziyaret eden turistler, badem şekeri ve coğrafi işaretli yöresel yemeklere ilgi gösterdi.

        Bazı ziyaretçiler, yer bulamayınca konaklama için çevre illerde kaldı. Mardin'de bayram boyunca yaşanan turist yoğunluğu turizm sektörünü ve esnafı mutlu etti.

        - "Tarihi yapılar ve müzeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, açık hava müzesi konumundaki Mardin'in yoğun ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında turizme yönelik yapılan çalışmalarla bu hareketliliğin artarak süreceğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

        "Mardin'de bayram tatili boyunca yoğun bir ziyaretçi trafiği mevcuttu. İlimizde bulunan bütün otel, konak, misafirhaneler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte Mardin'i bayram tatili boyunca 200 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kent merkezi, tarihi yapılar ve müzeler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle Dara Antik Kenti'ni bayram tatili boyunca 100 binden fazla turist ziyaret etti. Turizmdeki bu hareketliliğin sezon boyunca sürmesi beklenmektedir."

        Tarihi Kasımiye Medresesi'nde staj yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Bulut da bayram tatilinde medresenin rağbet gördüğünü dile getirdi.

        Türkiye'nin her şehrinden ve yurt dışından gelen misafirleri ağırladıklarını anlatan Bulut, "9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 50 bin kişi medreseyi ziyaret etti. Sezon açıldı. Bundan sonra da gelen misafirler fazlasıyla olacaktır." dedi.

        - Esnaf memnun kaldı

        Yöresel yemek yapan şef Ramazan Çakmak, tarihi konağı restorana çevirdiklerini ve misafirlerine ağırlıklı yöresel yemekler hazırladıklarını söyledi.

        Bayram tatilinin çok iyi ve keyifli geçtiğini kaydeden Çakmak, şöyle devam etti:

        "Çok güzeldi, kalabalık geçti. Medeniyetler şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz. Türk Anadolu mutfağı, Mardin yöresel mutfağı ve Mardin'e özgü yöresel mezelerimiz var. Mardin'e özgü Süryani Dobo tandır, kaburga dolması, incasiye, Mardin kebabı gibi yemek ve meze hazırlıyoruz. Esnafımızın yüzü gülüyor. Mardin buna daha önce hazırlıklıydı. Esnaf da gelenlerden memnun."

        Kentte yöresel ürün satan esnaf Aydın Yertüm, bayramda yaşadıkları yoğunluktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İnşallah bundan sonraki günlerimiz de böyle geçer. Badem şekeri, dibek kahvesi, cevizli sucuk, badem gibi ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Herkesi bekleriz Mardin'e." ifadelerini kullandı.

        Yöresel kıyafet ve hediyelik eşya satan Mervan Begeç, bayram tatilinin harika geçtiğini anlattı.

        Begeç, "Mardin Mezopotamya'nın incisidir. Harika günler yine bizi bekliyor. Bundan sonra da sezonumuz harika geçecek." dedi.

        - "Çok beğendik"

        Bursa'dan ailesiyle gelen Rümeysa Okumuş, doğu turuna çıktıklarını, son durak olarak Mardin'e geldiklerini söyledi.

        Tarihi yapıları, sokakları ve çarşıları gezdiklerini anlatan Okumuş, "Mardin'i merak ediyordum. Tarihi yapıları her şeyiyle güzeldi, beğendik. Bir kere daha gelmeyi çok istiyorum çünkü zaman yetmedi. Çarşıdan hediyelikler aldık. Bugün de telkari takımızı aldık. Çok güzel, memnun kaldık." dedi.

        Kayseri'den gelen öğretmen Ebru Yahyalı, daha önce ziyaret ettiği Mardin'i çok beğendini, bayram tatili için arkadaşlarıyla Mardin'i tercih ettiklerini belirtti.

        Mardin'in tarihi yapılarına ve gastronomisine hayran kaldıklarını, bol bol alışveriş yaptıklarını ifade eden Yahyalı, şöyle konuştu:

        "Badem şekeri, kahve, telkari ve yöresel takılardan aldık. Çok beğendik. Güneydoğu'yu bu şekilde huzurla gezmek beni çok mutlu ediyor. Doğuyu gezmek batıyı gezmekten daha keyif aldırıyor bana. O yüzden çok mutluyum. Bunu sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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