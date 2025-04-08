Mardin'de tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin-Şırnak kara yolunun Balaban Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, 73 SG 649 plakalı tankere arkadan çarparak devrildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.