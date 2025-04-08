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        Mardin'de tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:31
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        Mardin'de tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk öldü, anne ve baba yaralandı.

        Mardin-Şırnak kara yolunun Balaban Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, 73 SG 649 plakalı tankere arkadan çarparak devrildi.

        Kazada, kamyonette bulunan Mert Ali A. (2) olay yerinde hayatını kaybetti, anne Nuray A. (33) ve baba Ertuğrul A. (36) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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