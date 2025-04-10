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        Mardin'de kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatro ile buluşuyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Mahalleme Tiyatro Geldi Projesi" ile kırsal mahallelerde yaşayan çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:02
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        Mardin'de kırsal mahallelerdeki çocuklar tiyatro ile buluşuyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Mahalleme Tiyatro Geldi Projesi" ile kırsal mahallelerde yaşayan çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültürel gelişimlerine katkı sunmak, sosyal becerilerini artırmak ve onlara sanatsal farkındalık kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Mahalleme Tiyatro Geldi Projesi" ile "Kırmızı burunlar" adlı çocuk tiyatrosu aracılığıyla şehir merkezine uzak mahallelerde yaşayan çocukların sanatla buluşması sağlanıyor.

        Mardin'in 10 ilçesindeki kırsal mahallelerde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de tiyatro ile tanışarak unutulmaz anılar biriktiriyor.

        Kimi çocuklar hayatlarında ilk kez tiyatro izleme deneyimi yaşarken bazı çocuklar da oyuncularla birebir sohbet etme fırsatı buluyor. Bu sayede çocuklar, eğlencenin yanı sıra kültürel farkındalık kazanıyor ve sanatla bağ kuruyor.

        Her gün bir ilçede sahnelenen "Kırmızı burunlar" adlı çocuk tiyatrosu etkinlikleri, 18 Nisan'da sona erecek.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, benzer sosyal ve kültürel projelerle çocukların gelişimine katkı sunulmaya devam edileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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