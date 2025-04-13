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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:19
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        Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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