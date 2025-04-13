Mardin'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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