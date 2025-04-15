Mardin'de yoğun sis etkili oluyor

Polis ekipleri sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle ilçenin bazı kesimlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

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