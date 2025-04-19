Mardin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, 6 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

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