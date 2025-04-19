Mardin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler, 6 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası olan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.