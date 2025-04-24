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        Mardin'in 5 ilçesinde 5 bin 80 metrelik içme suyu hattı tamamlandı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce 5 ilçede 5 bin 80 metre içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:37
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        Mardin'in 5 ilçesinde 5 bin 80 metrelik içme suyu hattı tamamlandı
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce 5 ilçede 5 bin 80 metre içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU tarafından içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Savur, Ömerli, Nusaybin, Yeşilli ve Midyat ilçelerinde başlatılan 5 bin 80 metre uzunluğundaki muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşemesi tamamlandı.

        Çalışmalarla, Savur'un Kayatepe, Kaplan ve İçören mahallelerinde toplam 2 bin 520, Midyat'ın Ulucami Mahallesi'nde 800, Yunus Emre Mahallesi'nde 140, Ömerli'nin Işıkdere Mahallesi'nde 800, Nusaybin'de yapımı süren spor kompleksinde 550 ve Yeşilli'nin Karşıyaka ile Gül mahallelerinde de toplam 270 metre içme suyu hattı döşendi.

        Açıklamada, söz konusu çalışmaların öz kaynaklarla gerçekleştirildiği belirtilerek, vatandaşların temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimi için yatırımların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

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