Mardin'de 10 bin 372 motosiklet denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan Motosiklet Denetimleri Eylem Planı çerçevesinde il genelinde denetim ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri tarafından 12 Mart-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 10 bin 372 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 2 bin 345 sürücüye idari işlem uygulandı, 130 motosiklet trafikten men edildi, 6 bin 856 motosiklet sürücüsüne güvenli motosiklet kullanımı konusunda eğitim verildi.