Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde, Mehmet K'nin (48) kullandığı 47 ADV 491 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir inşaatın temel çukuruna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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