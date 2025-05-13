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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:42
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        Mardin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde temel çukuruna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde, Mehmet K'nin (48) kullandığı 47 ADV 491 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir inşaatın temel çukuruna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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