Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi

        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:54 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi.

        Mardin-Şırnak Eczacı Odası tarafından düzenlenen programda, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, Mardin ve Şırnak'tan gelen eczacılara ders verdi.

        Tekiner, dersin ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Mardin'e geldiğini söyledi.

        Eczacılığın çok köklü bir meslek olduğunu belirten Tekiner, şöyle konuştu:

        "Bu medrese yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip. Eczacılık mesleğinin tarihi 2 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Eczacılık Günü'nde, burada bu eğitimi düzenlememiz benim için çok büyük bir şeref. İyi ki Mardin'deyim, iyi ki meslektaşlarıma tarihi bir mekanda ders anlatma imkanı buldum."

        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral da 15. yüzyılda kurulan tarihi medresede asırlar boyunca eğitimlerin verildiğini belirtti.

        Oral, "Tarihi yerlerde eğitim manevi huzur sağlıyor. Medresede faal olduğu dönemde bir çok alanda dersler verilmiş." dedi.

        Eczacı Gamze Nur ise tarihi bir mekanda eğitim almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin Valisi Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...
        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Gün...
        Mardin'de öğrenciler Deyrulzafaran Manastırında zeytin dikim etkinliğine ka...
        Mardin'de öğrenciler Deyrulzafaran Manastırında zeytin dikim etkinliğine ka...
        Okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli, tutuklandı
        Okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli, tutuklandı
        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"
        Mardin Adliyesi personelinden Nijerlilere "can suyu"
        Mardin 2. Kitap Fuarı açılacak
        Mardin 2. Kitap Fuarı açılacak