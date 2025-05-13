Eczacılara tarihi Kasımiye Medresesi'nde "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi

Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi.

Mardin-Şırnak Eczacı Odası tarafından düzenlenen programda, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, Mardin ve Şırnak'tan gelen eczacılara ders verdi.

Tekiner, dersin ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Mardin'e geldiğini söyledi.

Eczacılığın çok köklü bir meslek olduğunu belirten Tekiner, şöyle konuştu:

"Bu medrese yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip. Eczacılık mesleğinin tarihi 2 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Eczacılık Günü'nde, burada bu eğitimi düzenlememiz benim için çok büyük bir şeref. İyi ki Mardin'deyim, iyi ki meslektaşlarıma tarihi bir mekanda ders anlatma imkanı buldum."

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral da 15. yüzyılda kurulan tarihi medresede asırlar boyunca eğitimlerin verildiğini belirtti.