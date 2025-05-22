Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kırsal Kayalar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sıddık Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Demirel'in cenazesi otopsi için Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Ali Koç, Aziz Yıldırım ile görüştü
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Karısını darp ettiği evde ev hapsi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        22 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        İntihar iddiasında kayınvalidesi eziyet suçundan tutuklandı!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        4. kez uzaklaştırma! Tebliğden önce cinayet!
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Bakan Yumaklı paylaştı! 'Anadolu parsı'ndan yeni görüntü
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor
        Mardin'de yol çalışmaları devam ediyor
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Mardin'de konferansa katıldı:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Mardin'de konferansa katıldı:
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askerinin Kıbrıs'taki varlı...
        KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askerinin Kıbrıs'taki varlı...
        Kendisini takip eden sürücüyü ihbar etti; olay kamerada
        Kendisini takip eden sürücüyü ihbar etti; olay kamerada
        Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri Dara Antik Kenti...
        Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri Dara Antik Kenti...