Mardin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kırsal Kayalar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sıddık Demirel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Demirel'in cenazesi otopsi için Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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