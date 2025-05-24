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        Mardin'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:52
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        Mardin'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nusaybin ilçesinde iki kuyumcunun sahte altına ilişkin ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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