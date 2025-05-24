Mardin'de kuyumculara sahte altın sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nusaybin ilçesinde iki kuyumcunun sahte altına ilişkin ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.