Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kazada araçlarda bulunan Deniz B. (30), Hacire B. (57), Gülistan B. (28), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Muhammed B. (4) ile 1,5 yaşındaki Ela B. ve Delal B. yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 LD 807 plakalı otomobil ile 50 NC 075 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Özlüce mevkisinde çarpıştı.

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