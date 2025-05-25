Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 LD 807 plakalı otomobil ile 50 NC 075 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Özlüce mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Deniz B. (30), Hacire B. (57), Gülistan B. (28), İbrahim B. (25), Aydın B. (53), Muhammed B. (4) ile 1,5 yaşındaki Ela B. ve Delal B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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