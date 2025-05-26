Midyat'ta "Midyat-Musul Güvercin Festivali" düzenlendi

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, yarışmanın sonunda dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalyalarını verdi.

Festivalin düzenleyicilerinden Ali Alp, yaptığı açıklamada, festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 kişinin katıldığını belirterek, "Yapılan yarışmada puanlamalar yapıldı. Festival sonunda dereceye giren katılımcılara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi." ifadesini kullandı.

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