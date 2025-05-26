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        Midyat'ta "Midyat-Musul Güvercin Festivali" düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen festivalde dereceye giren güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:52
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        Midyat'ta "Midyat-Musul Güvercin Festivali" düzenlendi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen festivalde dereceye giren güvercinlerin sahipleri ödüllendirildi.

        Midyat Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 24-25 Mayıs'ta düzenlenen "Midyat-Musul Güvercin Festivali"nde 100'lerce güvercin jüri karşısına çıktı.

        Yarışmada 15 farklı kategoride değerlendirilen güvercinlere puan verildi.

        Festivalin düzenleyicilerinden Ali Alp, yaptığı açıklamada, festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 600 kişinin katıldığını belirterek, "Yapılan yarışmada puanlamalar yapıldı. Festival sonunda dereceye giren katılımcılara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi." ifadesini kullandı.

        Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, yarışmanın sonunda dereceye giren güvercin sahiplerine kupa ve madalyalarını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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