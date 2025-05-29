Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 20 yıldır yol sorunu yaşanan Dara-Yardere-Ahmetli-Aytepe-Sulakdere ve Büyükkardeş Grup Yolunda çalışmalar başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç, şunları kaydetti:

"Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla çalışmalara başladık. 20 yıllık sorun olan 17 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla Büyükkardeş Mahallemizden Mardin merkeze, Nusaybin ilçemize ve Ömerli ilçemize gitmek için 100 kilometre kat eden vatandaşlarımız artık 40 kilometre yol kat edecekler. Vatandaşlarımız hem konforlu yola ulaşmış olacak hem zaman açısından kısa bir sürede gideceği yere ulaşabilecektir. Ayrıca şu an Artuklu ilçemizde Yenişehir Mahallesi Esenler Sokak'ta asfaltlama çalışmamız devam etmektedir."

Büyükkardeş Mahalle Muhtarı Hasan Yel de yol yapımının yöreye çok büyük faydasının olacağını belirtti.