Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 20 yıldır yol sorunu yaşanan Dara-Yardere-Ahmetli-Aytepe-Sulakdere ve Büyükkardeş Grup Yolunda çalışmalar başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Muhammed Ali Günenç, şunları kaydetti:

        "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla çalışmalara başladık. 20 yıllık sorun olan 17 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla Büyükkardeş Mahallemizden Mardin merkeze, Nusaybin ilçemize ve Ömerli ilçemize gitmek için 100 kilometre kat eden vatandaşlarımız artık 40 kilometre yol kat edecekler. Vatandaşlarımız hem konforlu yola ulaşmış olacak hem zaman açısından kısa bir sürede gideceği yere ulaşabilecektir. Ayrıca şu an Artuklu ilçemizde Yenişehir Mahallesi Esenler Sokak'ta asfaltlama çalışmamız devam etmektedir."

        Büyükkardeş Mahalle Muhtarı Hasan Yel de yol yapımının yöreye çok büyük faydasının olacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi
        Mardin'de öğrenciler resim sergisi düzenledi
        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi
        Pazarda çantası çalındı, ekiplerin yardımıyla evine girebildi
        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü
        Damdan düşen Muhammed Alparslan, öldü
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin mahkeme kararı bozuldu
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Mardin Valisi Akkoyun Mazıdağı ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        Mardin'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi