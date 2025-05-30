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        28 Şubat mağduru kadın kızıyla aynı üniversiteden mezun oldu

        HALİL İBRAHİM SİNCAR / BEŞİR ŞAVUR - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için okuyamayan 49 yaşındaki Aycan Özonay, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden (MAÜ) kızı Şevval ile mezun olmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:18
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        28 Şubat mağduru kadın kızıyla aynı üniversiteden mezun oldu
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR / BEŞİR ŞAVUR - Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için okuyamayan 49 yaşındaki Aycan Özonay, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden (MAÜ) kızı Şevval ile mezun olmanın sevincini yaşıyor.

        Ortaokulda okuduğu sırada 28 Şubat sürecindeki baskılar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Özonay, bir süre sonra liseyi açıktan okudu.

        Özonay'ın MAÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde okuyan kızı Şevval Özonay, 28 Şubat sürecinde okuyamayan annesi Aycan Özonay'ın Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 34 yaş üstü kadınlara tanıdığı ek kontenjandan faydalanmasını sağladı.

        Bu sayede sınava giren Özonay, aldığı puan ile MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programında öğrenim gördü.

        Aynı üniversitede eğitimlerini başarıyla tamamlayan anne ve kızı mezuniyet töreninde birlikte kep fırlattı.

        - "İçimde ukde kalan çok şey oldu"

        Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesinde görev yapan 3 çocuk annesi Aycan Özonay, AA muhabirine, çocuklarının desteğiyle kendisi gibi mağduriyet yaşayan tüm kadınlara ilham olmak için okuduğunu söyledi.

        Yoğun iş temposuna rağmen üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Özonay, 12 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalıştığını belirtti.

        Özonay, başörtüsü nedeniyle ortaokulda yaşadığı sıkıntılara değinerek, şöyle konuştu:

        "Okul müdürü başörtülü olduğum için okula girmeme izin vermiyordu. Başımı açıp, okula giriyordum ve çok zoruma gidiyordu. Sonra ortaokulu bıraktım dışarıdan liseyi okudum. Lise eğitiminden sonra halk eğitimi merkezinde kursta eğitmenlik yaptım. O dönem Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) kilim dokumayı öğrendikten sonra kilim hocası olarak seçildim. Başörtümden dolayı yine istemediler. İçimde ukde kalan çok şey oldu."

        Özonay, çocuklarının hep okuması için kendisine destek verdiğini anlatarak, yıllar sonra içindeki bu okuma hasretini gidermek istediğini belirtti.

        Mezun olduğunu vurgulayan Özonay, "Çok mutluyum. Özellikle kızımla beraber mezun olmak beni çok mutlu etti. Kızımla başörtümüzle okumamız ayrı bir mutluluk. O zamanlarda üniversite kapısının önünde çekilenler anlatılamaz. Şu anda çok iyiyiz, okuyabiliyoruz. Bundan sonra da durmayacağım. Dikey Geçiş Sınavına da girdim, çocuklarım da okumamı istiyor." şeklinde konuştu.

        Özonay, okuma azminin ve başarısının çocuklarını da motive ettiğini dile getirerek, çocuklarının başarısıyla da gururlandığını aktardı.

        28 Şubat sürecinde çok acılar çekildiğine işaret eden Özonay, "Okuyamadık, bir sürü akrabam da bu durumdan dolayı mağdur oldu. Ablam 28 Şubat sürecinde kadrolu olduğu halde işten çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

        - "Annem ile okumaya devam edeceğiz"

        Kızı Şevval Özonay da annesinin yıllarca okuyamamanın hüznünü yaşadığını belirterek, üniversitede okuması için annesine her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

        Anne ve kız birlikte mezun olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Özonay, şunları söyledi:

        "Annemle aynı üniversitede okumak çok güzel bir his. Okumanın önünde hiçbir engel olmaması gerekir. Geçmişte bazı engeller oldu, başörtüsü yasağı getirildi. Ben de o zamanlarda olsaydım, büyük ihtimalle çok kötü etkilenirdim. Annemin okuma azmi bana çok şey kattı. Bundan sonra da annem ile okumaya devam edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Bütün kadınlara sesleniyorum, kesinlikle okumayı bırakmasınlar, kendilerini geliştirsinler. Okumak, insanın kendisini geliştirmesi kadar güzel bir şey yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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