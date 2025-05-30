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        Mardin'de 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:46
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        Mardin'de 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 uzun namlulu silah, tabanca, 10 şarjör ve 170 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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