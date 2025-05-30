Mardin'de 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 uzun namlulu silah, tabanca, 10 şarjör ve 170 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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