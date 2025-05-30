Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan Oğur Sarıbatur (41), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışa açık...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışa açık...
        Mardin'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması yapı...
        Mardin'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yarışması yapı...
        Mardin'de 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
        Mardin'de 4 uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
        28 Şubat mağduru kadın kızıyla aynı üniversiteden mezun oldu
        28 Şubat mağduru kadın kızıyla aynı üniversiteden mezun oldu
        Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı
        Mardin'de taşlı, sopalı ve yumruklu kavga: 3 yaralı
        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Mardin'de yol yapım çalışmaları sürüyor