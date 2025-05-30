Midyat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Demir, HEM Müdürü Orhan Şaşmaz'ın yanı sıra protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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