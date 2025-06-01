Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin ve Şırnak'ta 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Mardin ve Şırnak'ta Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:41 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin ve Şırnak'ta 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin ve Şırnak'ta Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Mardin'in Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirdi.

        Bisikletlilerin Vali Ozan Caddesi'nde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de organizasyonda trafik güvenliğini sağlamak için katılımcılara eşlik etti.

        Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelesi kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Akdağ, "Yeşilay gönüllülerimizle bir araya gelerek bu etkinliği icra ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kazasız belasız bir şekilde etkinliğimizi tamamladık. Yüksek katılımdan dolayı katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        - Şırnak

        Şırnak Üniversitesi Kampüs Alanı’nda yapılan etkinliğe, yaklaşık 50 amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

        Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, AA muhabirine, Yeşilay'ın Türkiye genelinde bu etkinliği düzenlediğini söyledi.

        Bağımsızlık seferberliği çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çağın, "Amacımız gençlerimizi hiçbir şekilde bağımlılık illetine bulaştırmamak. Sağlığımız ve bağımlılıktan uzak bir gelecek için pedal çevireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de 2'nci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
        Nusaybin'de 2'nci katın balkonundan düşen çocuk yaralandı
        8 bin liraya banka hesabını kullandırdı, gelen 150 bin lira dolandırıcılık...
        8 bin liraya banka hesabını kullandırdı, gelen 150 bin lira dolandırıcılık...
        Minibüs, sürüye daldı; 13 küçükbaş öldü
        Minibüs, sürüye daldı; 13 küçükbaş öldü
        Kayınpederinin öldürdüğü damat defnedildi
        Kayınpederinin öldürdüğü damat defnedildi
        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkel...
        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkel...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu: