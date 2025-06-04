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        Tarih ve kültür şehri Mardin bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de, Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:36
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        Tarih ve kültür şehri Mardin bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin'de, Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği bekleniyor.

        "Dinlerin ve dillerin buluştuğu yer" olarak bilinen ve zengin tarihi dokusuyla turizmin gözde illeri arasında bulunan Mardin'de, bayram hazırlıkları sürüyor.

        Kurban Bayramı tatili için otellerdeki rezervasyon oranının yüzde 95'i bulduğu kentte, turizmciler ve esnaf çifte bayram yapmaya hazırlanıyor.

        Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de ön plana çıkan kent, bayram tatilini değerlendirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor.

        Ziyaretçiler, tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı ile Dara Antik Kenti gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı keşfetme fırsatı buluyor, reyhani, dengbej ve arbane gibi kültür ve sanat öğelerini tanımak için Yaşayan Müze'yi gezebiliyor.

        Farklı etnik yapıların zengin mutfak kültürüne sahip kentte, ziyaretçiler coğrafi işaretli lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

        Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Mardin Temsilcisi ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, son yıllarda cazibe merkezi olan Mardin'de yatırımlarla yatak kapasitesinin 25 bini yaklaştığını söyledi.

        Geçen yıl yaklaşık 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği Mardin'i bu yıl sağlanan huzurla 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesinin hedeflendiğini aktaran Gürgör, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 5 milyon da giriş çıkış hedefliyoruz. Mardin'de çekilen dizilerin de katkısı oldu. Tabii en büyük katkı Terörsüz Türkiye projesidir. Sadece Mardin için değil bütün bölge için geçerli. Allah'a şükürler olsun. Ramazan Bayramı'nı yüzde 100 kapasiteyle geçirdik. Kurban Bayramı'nda da şu anda yüzde 95'lerdeyiz. Misafirlerimizden rezervasyonlarını erkene almalarını talep ediyoruz. Çünkü ciddi bir talep var. Mardin bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak."

        - "Bu bayram da inşallah yoğun geçecek"

        Tarihi Kasımiye Medresesi'nde gönüllü rehberlik yapan Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okuyan Emrullah Kahraman da turlarla kente gelenlerin ilk durağının medrese olduğunu söyledi.

        Ramazan Bayramı'nda yoğun bir sezon geçirdiklerini, öğrenci arkadaşlarıyla misafirlere medresenin tarihi hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Kahraman, "Misafirlerin gözde noktası burası oldu. Medrese, tarihi ve mimari yapısıyla en çok ilgi çeken yerlerden biri. Tarihini hissediyor, mimarisinden etkileniyorsunuz. Bu bayram da inşallah yoğun geçecek. Her şey hazır, biz hazırız, bütün rehberlerimiz hazır. Bayram yoğunluğunu bütün gücümüzle enerjimizle karşılamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Keldani Katolik Kilisesi Vakfında yönetici Adnan Sağlamoğlu ise bayram tatilini hoşgörü şehrinde geçirmek isteyen misafirlerin gönül rahatlığıyla kültür ve inanç merkezlerini ziyaret edebileceklerini anlattı.

        Sağlamoğlu, "Mardin'de her bayram yoğun bir turizm hareketliliği mevcut. Halk olarak memnunuz. Yerli ve yabancı turist geliyor. Sıcakların artmasıyla yabancı turistlerin gelmesi bekleniyor. İskandinav ülkelerinden sıcağa hasret insanlar bu yöreyi daha çok tercih ediyor." diye konuştu.

        - "Tüm misafirlerimize 'Gelin' diyoruz"

        Seyahat acentesi yetkilisi Fehmi Sincar da tarihi şehrin bayram ve tatil günlerinde en fazla tercih edilen şehirlerin başında geldiğini dile getirdi.

        Yoğun geçen Ramazan Bayramı'nın ardından aynı yoğunluğu bu bayram da beklediklerini kaydeden Sincar, "Seyahat acentesi olarak turlara ilişkin hazırlığımız var. Araçlarımızı yoğunluğa göre arttırdık. Daha fazla talep gören noktalar üzerinde gezi rotalarımızı arttırdık. Tüm misafirlerimize 'Gelin' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kentte yöresel ürün satan esnaf Aydın Yertüm ise yoğunluk olduğu için bayramların esnaf için "çifte bayram" olarak geçtiğini belirtti.

        Badem şekeri, kahve çeşitleri, cevizli sucuk gibi yöresel ürünlerde hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Yertüm, "Ramazan Bayramı'mız yoğun ve güzel geçti. Kurban Bayramı'mız da çok güzel geçer, bütün esnafımız için güzel bir bayram olur inşallah." dedi.

        Esnaf Necmettin Yüksel de bayram için 200 çeşide yakın sabun hazırladıklarını bildirerek, Kurban Bayramı'na hazır olduklarını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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