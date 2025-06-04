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        Mardin'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak

        Mardin'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:12
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        Mardin'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak
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        Mardin'de Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımın ücretsiz olacak.

        Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha kolay ve rahat gerçekleştirebilmeleri amacıyla alınan bu kararla, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları 4 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

        Vatandaşların bayram süresince ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yaşamamaları için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

        Bu uygulama ile hem bayram yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşların sevdikleriyle daha kolay bir araya gelmesini sağlamak hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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