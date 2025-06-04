Mardin'de çıkan yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili alanlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Mezopotamya ile Esenli mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanlarda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye giden itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla söndürüldü.
Yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.