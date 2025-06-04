Mardin'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Sanayi Mahallesi 730. Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısından kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.
Yenikent Mahallesi 984. Sokak'ta ise bir binanın çatısı uçtu.
Çatıdan savrulan parçalar yola düştü ve yüksek gerilim hattına isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince olası yangınlara karşı güvenlik önlemi alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.