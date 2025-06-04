Mardin'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Çatıdan savrulan parçalar yola düştü ve yüksek gerilim hattına isabet etti.

Yenikent Mahallesi 984. Sokak'ta ise bir binanın çatısı uçtu.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Sanayi Mahallesi 730. Sokak'ta inşaat halindeki bir binanın çatısından kopan parçalar elektrik direğinde asılı kaldı.

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