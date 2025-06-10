İzmir'deki trafik kazasında ölen 3 kardeşin cenazesi Mardin'de yan yana defnedildi

Kazada, sürücü Özkan ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Sultan ile ablaları Emine ve Fatma Baran hayatını kaybetmişti.

Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde dün 3 otomobilin karıştığı kazada ölen Sultan Baran (22) ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran'ın (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

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