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        Mardin'de "Göçün Hafızası ve Gazze" konulu resim sergisi açıldı

        Mardin'de lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Göçün Hafızası ve Gazze" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:58
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        Mardin'de "Göçün Hafızası ve Gazze" konulu resim sergisi açıldı
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        Mardin'de lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Göçün Hafızası ve Gazze" konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

        Mardin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve 29 eserin yer aldığı serginin açılışı bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

        Açılışa, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yılmaz Altındağ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Altındağ, Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını diledi.

        Mardin Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kenan Saruhan da öğrencilerin toplumda bir farkındalık yaratmak amacıyla sergiyi düzenlediğini söyledi.

        Okulun resim öğretmeni Esengül Bozdağ Alan ise serginin genel temasının Göç ve Gazze olduğunu belirtti.

        Göçün yanı sıra Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını anlatan Alan, "Orada yaşanan zulmü, katliamı daha doğrusu soykırımı biraz da olsa yansıtmak istedik. Bu dramın bir an önce bitmesini, bu zulmün yok olmasını ve izlerinin silinmesini, bundan sonra da benzer dramların yaşanmamasını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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