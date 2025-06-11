Midyat'ta kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına başlanıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlanıldı.

Midyat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ulucami Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandığı belirtildi.

İlçe genelinde tespit edilen izinsiz yapıların yıkımına başlanıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte hem şehir planlamasına uygunluk hem de kültürel mirasın korunması esas alınacak. Yıkım çalışmalarıyla, özellikle tarihi mahallelerdeki yapı bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şehrimizin düzenli, estetik ve tarihi dokusunu korumak adına, kaçak ve ruhsatsız olarak inşa edilen, kent estetiğini bozan yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Ecdadımızdan kalan mirasa sahip çıkıyor, şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu titizlikle koruyoruz. Kentimizin sağlıklı, yaşanabilir ve kimliğine uygun bir yapıya kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."