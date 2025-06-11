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        Mardin'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:05
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        Mardin'de ilaçlama çalışmaları sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesince kentte başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla sivrisinek, karasinek ve yakarca gibi haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bu canlılardan bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar, 10 ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya halinde devam ediyor.

        Kırsal mahallelerde 2 ila 7 gün arasında değişen periyotlarla, ilçe merkezlerinde de hafta boyunca düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışması, vatandaşlardan ALO 153 hattı üzerinden gelen talepler doğrultusunda da yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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