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        Savur'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Mardin'in Savur ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:53
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        Savur'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Mardin'in Savur ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Evkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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