Savur'da çıkan orman yangını söndürüldü
Mardin'in Savur ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Savur ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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