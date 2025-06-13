Mardin'de bir serada ve buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir serada ve Kızıltepe ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir serada ve Kızıltepe ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Demirtepe Mahallesi'nde bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili bir tarlada yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
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