Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:34 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali" başladı.

        Kaymakamlık ile belediye tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalin açılışı dolayısıyla ilçe meydanında tören yapıldı.

        Törende, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve davetliler, Filistin ve Türk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Yeşilli Gençlik Merkezi'nde devam eden programda mehter takımı gösteri yaptı.

        Programda, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar açıldı.

        Burada konuşan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç, festivalin coşkusunu hep birlikte gururla yaşadıklarını söyledi.

        Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, "Bu tür festivallerin ilçemizin tanıtımında çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak da festivalin hem tarımsal üretimin hem de ilçe kültürünün tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

        Yeşilli Belediye Başkanı Demir ise geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 17'ncisini düzenlediklerini söyledi.

        Stantlardaki ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze için bağışlanacağını ifade eden Demir,

        "Filistin bir gün bağımsız ve özgür olacak. Üzülmeyeceğiz, hüzünlenmeyeceğiz çünkü zafer inananlarındır. Bu festivalimiz de birinci önceliğimiz Gazze olacak. Ülkemizde bir kardeşlik havası esiyor. Bu kardeşlik havası bu tür festivallerle daha bir anlam kazanacak. Mardin kardeşlik şehri, birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün şehri olarak anılacak. Bu geleneksel festivalde ilçemizi ve şehrimiz tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, söyleşi gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran: 2 İsrail uçağını düşürdük
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        Macron'dan itidal çağrısı
        Macron'dan itidal çağrısı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Fenerbahçe'den imza sürecine dair açıklama!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'de bir serada ve buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de bir serada ve buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga kamerada; 4 yaralı
        Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga kamerada; 4 yaralı
        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'de orman yangını (3)
        Mardin'de orman yangını (3)
        Mardin'deki yangında 1000 dönüm buğday yandı
        Mardin'deki yangında 1000 dönüm buğday yandı