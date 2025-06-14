Kızıltepe Kaymakamı Şahin, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü gurur ve onurla kutladıklarını belirtti.

Jandarma Teşkilatının köklü ve saygın bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Şahin, 186 yıldır vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeye karşı kahramanca ve büyük bir özveriyle mücadele ettiğini aktardı.

Vatanın her köşesinde milletin güvenliğini ve huzurunu temin etme konusunda fedakarca mücadele eden jandarmanın milletin övgü ve sevgisine mazhar olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Her türlü tehdide karşı canını dahi feda etmekte tereddüt etmeyen kıymetli Jandarma Teşkilatımız, tüm dünyada emsalsiz bir disipline sahip olmasıyla, kendini sürekli yenilemesiyle her daim gururumuz olmaya ve tüm dünyaya örnek teşkil etmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda mücadele ederken canlarını ve gözlerini kırpmadan feda ederek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kıymetli gazilerimizi minnetle anıyorum."