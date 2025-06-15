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        Mardin'de yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan yandı

        Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:00
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        Mardin'de yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan yandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Kırsal Beşbudak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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