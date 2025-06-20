Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

        Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) hizmete girdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ve çevre ilçelerden yaklaşık 150 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verebilecek 30 ünit kapasiteli merkez hizmete açıldı.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve sağlık yöneticileri açılan Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

        Vali Akkoyun, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

        Merkezde, diş çekimi, kanal tedavisi, pedodonti (çocuk diş sağlığı) gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, 30 ünit kapasiteli merkezin vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ettiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu önemli yatırımla birlikte bölge halkımız hem daha hızlı hem de daha nitelikli sağlık hizmetine erişebilecek. Bu sürecin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merkezimizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını (2)
        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da devrilen taksideki 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen taksideki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Mardin'de tarihi kale eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını
        Mardin Kalesi eteklerinde 3 ayrı noktada örtü yangını
        Mardin'de kısa film yarışması başvuruları başladı
        Mardin'de kısa film yarışması başvuruları başladı
        Mardin'in tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor; 50 yapı yıkıldı
        Mardin'in tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor; 50 yapı yıkıldı