Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Nusaybin'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin (ADSM) hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ve çevre ilçelerden yaklaşık 150 bin kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti verebilecek 30 ünit kapasiteli merkez hizmete açıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz ve sağlık yöneticileri açılan Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Merkezde, diş çekimi, kanal tedavisi, pedodonti (çocuk diş sağlığı) gibi birçok alanda kapsamlı hizmet sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, 30 ünit kapasiteli merkezin vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ettiklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti: