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        Savur'da Gebe Okulu açıldı

        Mardin'in Savur ilçesindeki Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:19
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        Savur'da Gebe Okulu açıldı
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        Mardin'in Savur ilçesindeki Savur Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu hizmet vermeye başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılışı yapılan okul, anne ve anne adaylarına gebelik takibinden doğum sürecine, yeni doğan bakımından emzirme danışmanlığına kadar geniş kapsamlı hizmetler sunacak.

        Anne adaylarının doğum sürecine aktif katılımını sağlamak, doğumla ilgili korku ve kaygılarını gidermek amacıyla uzman ebeler tarafından bilgilendirme ve desteğin sağlandığı okulda, ayrıca tansiyon, boy ve kilo ölçümleri, normal doğum süreci ve ilaç dışı ağrı yönetimi gibi takipler yapılırken, anne adaylarının doğum ekibiyle tanışmasına da olanak tanınıyor.

        Verilen hizmetlerle doğum süreci daha bilinçli ve güvenli bir şekilde ilerliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Uzman Doktor Oğuz Çelik, Gebe Okulu’nun annelere ve bebeklere sağlıklı bir doğum ve doğum sonrası süreç sunmayı hedeflediğini belirterek, tüm anne ve anne adaylarını okula davet etti.

        Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu hastaneyi ziyaret ederek, hizmet vermeye başlayan okulda incelemelerde bulundu.

        Yavuz ve Timurağaoğlu, okulun kurulmasında katkıda bulunan hastane yönetimi ile sağlık personeline teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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