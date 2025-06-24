Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yaklaşık 20 yıllık yol sorununu çözdü
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal 6 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolundaki yaklaşık 20 yıllık ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, kırsal 6 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolundaki yaklaşık 20 yıllık ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlar sürüyor.
Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığınca kırsal Dara, Yardere, Ahmetli, Aytepe, Sulakdere ve Büyükkardeş mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki yaklaşık 20 yıllık ulaşım sorunu, yapılan sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla çözüme kavuştu.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 17 kilometrelik engebeli ve dağlık coğrafyaya sahip grup yolunda ilk olarak alt temel, dolgu ve stabilize çalışmaları yapıldı.
Daha sonra yaklaşık 40 mahallenin faydalandığı yolda 1. kat ve 2. kat sathi kaplama asfalt uygulamaları tamamlanarak daha önce 100 kilometreyi bulan ulaşım mesafesi 40 kilometreye indirildi.
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