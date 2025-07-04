Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynakkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.
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