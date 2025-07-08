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        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi

        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:41
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        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi
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        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek doçentlik ünvanı almaya hak kazanan hekimlere plaketlerini takdim etti.

        6 hekimin daha doçentlik ünvanı almasıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçent olarak 16 hekim sağlık hizmeti verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, İl Sağlık Müdürü Yavuz, doçentlik ünvanı almaya hak kazanan hekimleri tebrik etti, çalışma hayatlarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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