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        Savur Kaymakamı Buyuran'dan şehit ailelerine ziyaret

        Mardin'in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:35
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        Savur Kaymakamı Buyuran'dan şehit ailelerine ziyaret
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        Mardin'in Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaymakam Buyuran, Başkavak Mahallesi'nde yaşayan Şehit Piyade Er Can Ata'nın ailesini ziyaret etti.

        Daha sonra Buyuran, 1994'te Ormancık Mahallesi'nde terör saldırısı sonucu vefat eden 21 sivilin kabirlerini ziyaret ederek, ailelerine başsağlığı diledi.

        Buyuran, milletin birlik ve beraberliğini hedef alan terör saldırılarının asla unutulmayacağını ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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