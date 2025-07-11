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        Mardin'de LGS'de tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını anlattı

        Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler İlayda Kızılkaya ve Ceylin Alben, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:35
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        Mardin'de LGS'de tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını anlattı
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        Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan öğrenciler İlayda Kızılkaya ve Ceylin Alben, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Gülser-Mahmut Tatlıdede Ortaokulundan mezun olan öğrencilerden Kızılkaya ve Alben, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tam puan aldıklarını öğrenen öğrenciler, mezun oldukları okulu ziyaret ederek sevinçlerini öğretmenleri ve okul idaresiyle paylaştı.

        İlayda Kızılkaya, gazetecilere, çok çalıştığını ve karşılığını aldığını söyledi.

        "Bu sınav ilkokuldan beri devam eden çalışmanın devamı niteliğindeydi benim için. Başarım uzun bir çalışmanın ödülü oldu." diyen Kızılkaya, sınavın güzel geçtiğini, sonucun da güzel olacağını beklediğini belirtti.

        Kızılkaya, sınava girecek öğrencilere düzenli çalışmaları ve morallerini yüksek tutmaları tavsiyesinde bulundu.

        Ceylin Alben de kendisine destek sunan, başarısında katkısı bulunan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Alben, "Günde 4 saat ders çalıştım ve kitap okudum. Tıp okumak istiyorum. İnşallah hayallerim gerçekleşir." dedi.

        Ceylin'in babası Orhan Alben de kızının başarısından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ise ilçedeki öğrencilerden 5'inin tam puan aldığını belirterek, onların bu başarısının gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Duyan, "Bu sürecin kahramanları öğrencilerimiz ve velilerimiz. Bu süreçte rehberlikleriyle bizi yönlendiren Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'a, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Eyyüpkoca'ya teşekkür ediyorum. Bu gurur Mardin'in gururu, Artuklu'nun gururu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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