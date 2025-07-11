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        Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 22:20
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinde işçi ücretlerinin artırılması için ek protokol yapıldı
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        MARDİNAA)- Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması için ek protokol imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy tarafından ek protokol imzalandı.

        Törende konuşan Vali Akkoyun, Mardin'de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

        Bu adımlara bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

        "2023 yılı içerisinde eylül ayından geçerli olmak üzere yürürlükteki toplu iş sözleşmesindeki haklara ilave olarak daha önce işçi kardeşlerimize 5 bin liralık zam yapmıştık. Hak-İş ve Hizmet-İş sendikalarımızla uzun süredir yaptığımız görüşmeler sonucu talepler ve öneriler değerlendirilerek bütçe imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de bu çalışmanın sonucunu işçi kardeşlerimize müjde olarak verdik ve protokol ile resmiyete kavuşturduk. Bu kapsamda, bünyemizde çalışan 1884 işçimize haziran ayından itibaren yürürlükteki toplu iş sözleşmesine ilave olarak, her bir işçimize net 8 bin lira refah payı veriyoruz. Bu iyileştirmeyle birlikte işçilerimizin en düşük aylık maaşı 40 bin liraya yükselmiş oldu. Yaptığımız bu ücret artışının idaremize 2025 yılı maliyeti yaklaşık 200 milyon liradır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu artış, sahada vatandaşlarımıza hizmet veren tüm işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığıdır. İnşallah bu iyileştirme, hem emeklerinin karşılığını almaları hem de hizmet noktasındaki gayretlerinin artması açısından büyük bir motivasyon ve moral olacaktır."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışanların enflasyona ezdirilmemesi hususundaki iradesini şiar edindiklerini vurgulayan Akkoyun, gelecek dönemlerde de işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini, tüm çalışanların emeklerinin karşılığını almasına gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da işçilerin el emeği, göz nuru ve alın terinin karşılığını alması için istişarede bulunarak çalışma yaptıklarını, bu noktada Vali Akkoyun'un her zaman desteğini gördüklerini ifade ederek, işçiler adına kendisine teşekkür ettiklerini belirtti.

        Akkoyun ve Ersoy daha sonra belediye binası önünde işçilerle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

        Törene, Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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