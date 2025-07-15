AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kılıç, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi sergilediği duruşuyla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Kılıç, darbe girişiminin yaşandığı gecenin, Türk milletinin demokrasiye olan inancının, vatan sevgisinin ve fedakarlık ruhunun yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"O gece sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bağımsızlığımıza ve ortak geleceğimize yapılan bir saldırı püskürtülmüştür. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle meydanlara çıkan halkımız, canı pahasına demokrasiyi savunarak dünyaya unutulmaz bir mesaj vermiştir. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların emanetine sahip çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlamlı gün bize göstermiştir ki, milletçe kenetlendiğimizde, hiçbir güç irademize zincir vuramaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum."