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        Midyat'ta mevlit ve aşure etkinliği

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir esnaf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu, aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:49
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        Midyat'ta mevlit ve aşure etkinliği
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        Mardin'in Midyat ilçesinde bir esnaf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu, aşure dağıttı.

        Esnaf Mehmet Siraç Akbulut, iş yerinin önünde düzenlediği programda, şehitler için mevlit okuttu.

        Akbulut, muharrem ayı dolayısıyla da hazırladığı aşureyi yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.

        Etkinliğe, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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