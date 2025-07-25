Mardin Büyükşehir Belediyesince Ravza Caddesi'nde yol çalışması başlatıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ravza Caddesi'nde yol düzenleme çalışması başlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ravza Caddesi'nde yol düzenleme çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında; yol yapımı, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve orta refüj düzenlemesi gerçekleştirilecek.
Çalışmanın kısa sürede tamamlanarak caddeye daha modern ve düzenli bir görünüm kazandırılması hedefleniyor.
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