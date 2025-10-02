Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 22:49 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:49
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kızıltepe-Artuklu kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Berivan D'ye (32) otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Berivan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

