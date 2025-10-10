Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 19:22 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:22
        Mardin'de binada çıkan yangında 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 çocuk öldü, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi 751 Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince duvarı kırılan odadan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Çocuklardan 5 yaşındaki Bekir Ç. kurtarılamadı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

