Mardin'de araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 UH 4835 plakalı araç ile 47 AEK 910 plakalı motosiklet, Nusaybin-Midyat kara yolunun Çatalözü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
