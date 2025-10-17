Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 UH 4835 plakalı araç ile 47 AEK 910 plakalı motosiklet, Nusaybin-Midyat kara yolunun Çatalözü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: 2026'da 50 şehir, festivallere ev sahipliği yapacak (2)
        Bakan Ersoy: 2026'da 50 şehir, festivallere ev sahipliği yapacak (2)
        Bakan Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi
        Bakan Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında...
        Bakan Ersoy: 2026'da 50 şehir, festivallere ev sahipliği yapacak
        Bakan Ersoy: 2026'da 50 şehir, festivallere ev sahipliği yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailel...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Mardin'deki şehit ailel...
        Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarı...
        Mardin'de trafik kazasında pikapta sıkışan sürücü UMKE personelince kurtarı...