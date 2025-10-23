Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Sanatçı Ebru Yaşar Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sanatçı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:17
        Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Yaşar, hayranlarıyla buluştu.

        Yaşar, "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Nasıl Uyuyorsun", "Kafamın İçi", "Sanmadan Git" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra başta Mardin olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinden türküler seslendirdi.

        Dinleyiciler sanatçı Yaşar'a türkülerinde eşlik etti.​​​​​​​

